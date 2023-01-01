Урок 12

Указание времени (часы и минуты)

Частица את. Предлоги. Глагол יכל - «мочь»

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит я прибываю, приезжаю ани маги́ас אֲנִי מַגִיעַ прибывать, приезжать лэẋаги́ас לְהַגִיעַ станция, остановка тах̣ана תַּחֲנָה между бэйн בֵּין немного, мало кцат קְצָת после ах̣арей אַחֲרֵי я начинаю ани матх̣ил אֲנִי מַתְחִיל урок, занятие шисур שִעוּר первый ришон רִאשוׂן воскресенье йом ришон יוׂם רִאשוׂן библиотека сифрийа סִפְרִיָה я учу, я занимаюсь ани ломэд אֲנִי לוׂמֵד трудный, тяжелый кашэ קָשֶה усталый сайэф עָיֵף я даю ани нотэн אֲנִי נוׂתֵן давать латэт לָתֵת потому что ки כִּי

Указание времени (часы и минуты)

который час? מָה הַשָעָה? (сейчас) часов ... הַשָעָה (עַכְשָיו)...

08.15 08.10 08.05 08.00 שמונֶה וָרֶבַע שמונֶה וַעֲשָׂרה שמוׂנֶה וַחֲמישה שְמוׂנֶה

08.30 08.25 08.20 שמוׂנה וָחֵצי שמונה עשׂרים וַחֲמישה שמונֶה וְעֶשׂרים

08.40 08.35 שמונֶה וְאַרְבָּעים שמונֶה שְלוׂשים וַחֲמישה או: עֶשׂרים לְתֵשַע או: עֶשׂרים וַחֲמישה לְתֵשַע

09.00 08.55 08.50 08.45 תֵּשַע פָּחוׂת חֲמישה תֵּשַע פָּחוׂת עֲשָׂרה תֵּשַע פָּחוׂת רֶבַע או: חמישה לתֵשע או: עֲשׂרה לְתֵשַע או: רֶבע לְתֵשַע

А.

Для того, чтобы сказать, сколько минут после или до часа, обычно употребляется форма мужского числительного.

Б.

После «половины» время обозначается по следующим формулам:

Формула 1:

X (следующий час) минус У (количество минут, недостающих до него), например:

«9 без 10» — 8.50 תֵּשַע פָּחוֹת עֲשָׂרָה

Формула 2:

У (минут) до Х (часов), например:

8.50 — עֲשָׂרָה לְתֵשַע

Упражнение 1 - Скажите, который час:

06.55 — 12.35 — 11.05 — 01.15 — 07.10 — 02.25 — 04.45 — 06.40.

יוׂמוׂ שֶלי הַסְטוּדֶנְט אֵלִי

Расписание студента Эли

אֵלִי קם בְּשעה 06.45 וְלִפְעָמִים ב־06.30 הוא אוכֵל אֲרוּחת בּוקר, וְיוׂצֵא מן הבּית בְּ־07.20 אוׂ ב־07.25. אַחֲרֵי 2־3 דַקות הוא מַגִיעַ לְתַחֲנַת הָאוׂטוׂבּוס. בַּבּוקר, בֵּין השעות 70.00 לִ־08.30 יוצאים האוטובּוסים מן הַתַּחֲנָה כָּל 4־5 דקות. אֵלִי נוסֵע לָאוּניבֶרסיטה 15 עד 20 דקות וּמַגיעַ לְשָם קְצָת לִפְנֵי, אוׂ קצת אַחֲרֵי 08.00. בִּ־08.15 מַתְחיל הַשִעוּר הָרִאשוׂן. אלִי שוׂמֵעַ בְּכָל יום 3־4 שִעוּרים. בֵּין שעור לשעור, וְלִפְעָמִים גם אַחֲרֵי כָּל השִעורים, הוא יושֵב בַּסִפְרִיָה, קוׂרֵא וְלוׂמֵד. יום רִאשון הוא יום קָשֶה מאׂד. בְּיוׂם זֶה יש לְאֵלי 6 שִעוּרים, והוא חוזר הבַּיתה עָיֵף מאד. המוׂרים נוׂתְנים גם הַרְבֵּה שעורֵי־בַּיִת וְלִפְעָמִים אֵלִי צָריךְ לָשֶבֶת וְלִלמוד עַד שעה 12 בַּלַיְלה.

Упражнение 2 - Замените

״יוׂמָה שֶל הַסְטוּדֶנְטִית אִילָנָה״ на ״יוׂמוׂ שֶל הַסְטוּדֶנְט אֵלִי״

Упражнение 3 - Ответьте на вопросы:

1. מתי קם אלִי בּבּוקר?



2. מתי הוא יוצא מן הבּית?



3. מה הוא עושֶׂה לִפְנֵי כֵן ?



4. לְאָן הוא נוסעַ?



5. כּל כּמה זמן יוצאים הָאוטובּוּסים מן הַתַּחֲנָה?



6. מתי מַגִיעַ אלִי לָאוּניברסיטה?



7. כּמה שעורים יש לו בְּכָל יום?



8. מה עושֶׂה אלי בֵּין שִעוּר לְשעור?



9. לָמָה הוא עובד לִפְעָמים עַד 12 בַּלַילה?



10. בְּאֵיזֶה יום יש לְאלי שִשה שעוּרים?



Упражнение 4 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения.

1. הָאוטובּוס צריך לָלֶכֶת לְהַגִיעַ בּ 09.40.



2. אֵיפֹה נתניָה? בֵּין לִפְנֵי תּל אביב וְחֵיפה.



3. אַחֲרֵי הָעבודה אני בּא הבּיתה עָסוּק עָיֵף מאד.



4. בַּבּוקר אני לוׂמֵד יוׂצֵא בָּאוּניברסיטה.



5. אנחנו לומדים שִעוּר תַּלְמִיד חדש.

6. שִעוּרֵנו לא קָשֶה מְעַט היום.



7. בָּאוניברסיטה יש סִפְרִיָה סְפָרִים גְדולה.



8. אחרי שַבָּת בּא יום רִאשוׂן שִשִי



9. האוטובּוס עומד בַּ אֲרוּחָה תַּחֲנָה



10. אני מַגִיעַ מַתְחִיל מִתֵּל אָביב לִירוּשָלַיִם בְּ־45 דַקוׂת.



А теперь составьте свои предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 5 - Вставьте пропущенные слова.

1. הסטוּדֶנט לומד בָּ

2. אנחנו אוכלים עֶרֶב בְּשעה 07.45.

3. הָאוטובּוסים לַתַּחֲנה כָּל 10 דקות.

4. בַּ הַזֹאת יש מִלְיוׂן סְפָרים

5. אַחֲרֵי אֲרוּחת הבּוקר אני מִן הבּית וְנוסֵעַ לָעבודה.

6. אני לַעֲבוד בשעה 08.10.

7. אני חוזר הבּיתה לִפְנֵי ארבּע.

8. אני עובד כָּל השבוּעַ עֲבוׂדה

9. אני וְרוצֶה לָנוּחַ.

10. בְּיום ראשון יש לי רק שלושה בּאוניברסיטה.

Частица אֶת

Перед прямым дополнением, выраженным определённым существительным, ставится частица אֶת. Определённое существительное - это:

А.

существительное с определённым артиклем הַ (или его вариантом הָ или הֶ), например:

дом — הַבַּיִת

Б.

или существительное, которое употребляется с притяжательным суффиксом, например:

наш дом — בֵּיתֵנוּ

В.

или существительное, которое употребляется непосредственно перед другим определённым существительным (в конструкции «смихут» - סְמיכוּת, подробнее в уроке 15), например:

дом нашего дяди — בֵּית דוׂדֵנוּ или дядин дом בֵּית הַדוׂד

Г.

или имя собственное; например: רָחֵל, מׂשֶה

Перед местоимениями זֶה, זֹאת, אֵלֶה в функции прямых дополнений тоже ставится אֶת.

Примеры:

я вижу дом אני רואֶה אֶת הבַּית

я вижу твой дом אני רואה את בּיתךָ

я вижу дом моего дяди אני רואה את בֵּית דוׂדי

я вижу Моте и Рахель אני רואה את משה ואת רחל

я вижу это אני רואה את זה, את זֹאת

Сравните две группы предложений:

Определённое дополнение Неопределённое дополнение

1. אַנחנו לומדים אֶת השעור הֶחָדש 1. אנחנו לוׂמְדים שִעוּר חָדָש

2. אני נותן לתלמידי את סִפרי 2. אני נוׂתֵן לְתַלמידי סֵפֶר

3. אנחנו רואים את בית־הַסֵפֶר 3. אנחנו רוׂאים בֵּית־סֵפֶר

4. אני שואל את וַרְדָה בּת כּמה היא 4. אני שוׂאֵל יַלְדָה בַּת כַּמָה היא

Обратите внимание, что, если существительное определённое (см. пункты А, Б, В, Г выше), то прилагательное, стоящее рядом, тоже употребляется с определённым артиклем הַ, например:

2. סִפְרִי החדש 1. הַסֵפֶר הֶחדש

4. אני רואה את וַרדה הקטנה 3. אני רואה את בּת־אחי הקטנה

6. דָן הולך לַתַּחֲנה המרכסית 5. רַן יושב בַּסִפרִיה החדשה

Упражнение 6 - Переведите на иврит, употребляя אֶת, где это необходимо:

1. Мы видим ваш (м.р. мн.ч.) новый дом. 2. Ты хочешь увидеть новую библиотеку? 3. Я помогаю моему маленькому брату. 4. Мы стоим на автобусной остановке [остановке автобуса]. 5. Мама ведёт [берёт] ребят в детский сад.

6. Наш урок начинается в 08.15. 7. Маленькая Мириам знает только первый урок. 8. Я одеваю эти вещи (одежду) только по субботам. 9. Моя жена работает на кухне. 10. Мы приезжаем в гостиницу и видим наших друзей.

Ещё несколько предлогов

Кроме уже известных предлогов (בּ, ל, מ), часто встречаются следующие предлоги:

עִם - «с» - употребляется перед существительными; (עִם редко принимает местоимённые окончания), например:

я работаю со старшим братом אני עובד עִם אחי הגדול

(редко עִמְכֶם, עִמֵך и т.д.).

אֶת - «с» - употребляется почти всегда с местоимёнными окончаниями, которые пишутся слитно с предлогом, например:

я работаю с ним, с ними, с ней אני עובד אִתּוׂ, אִתָּם, אִתָּה

אֵ֫צֶל - «у» - после этого предлога следует лицо (не место и не предмет), например:

я живу у дяди אני גר אֵצֶל דוׂדי

לְיַד - «рядом, около», например:

я живу рядом с университетом אני גר לְיַד האוניברסיטה

בִּשְבִיל - «для», например:

это для тебя, а это - для меня זה בִּשְבִילְךָ, וְזה בִּשְבִילִי

Предлоги אֶת, אֵצֶל, לְיַד, בִּשְביל с личными окончаниями

с - אֶת אִתִּי אִתָּךְ

אִתָּה אִתְּךָ

אִתּוׂ אִתָּנוּ אִתְּכֶן

אִתָּן אִתְּכֶם

אִתָּם у - אֵצֶל אֶצְלִי אֶצְלֵךְ

אֶצְלָה אֶצְלְךָ

אֶצְלוׂ אֶצְלֵנוּ אֶצְלְכֶן

אֶצְלָן אֶצְלְכֶם

אֶצְלָם рядом - לְיַד לְיָדִי לְיָדֵךְ

לְיָדָה לְיָדְךָ

לְיָדוׂ לְיָדֵנוּ לְיֶדְכֶן

לְיָדָן לְיֶדְכֶם

לְיָדָם для - בִּשְבִיל בִּשְבִילִי בִּשְבִילֵךְ

בִּשְבִילָה בִּשְבִילְךָ

בִּשְבִילוׂ בִּשְבִילֵנוּ בִּשְבִילְכֶן

בִּשְבִילָן בִּשְבִילְכֶם

בִּשְבִילָם

Обратите внимание на изменения в гласных в предлогах при склонении:

1. אֶ (в אֶת ) меняется на אִ 2. אֵצֶ (в אֵצֶל ) меняется на אֶצְ 3. לְיַ (в לְיַד ) меняется на לְיָ и לְיָ

Упражнение 7 - Добавьте к предлогам подходящее окончание вместо личного местоимения, данного в скобках.

Образец: אני עובד אֵצֶל (אַתָּה) ־ אני עובד אֶצְלְךָ

1. היְלָדים רוצים לנסועַ עִם (אנחנו).

2. דינה לומדת עם (אני) בָּאוּניברסיטה.

3. אנחנו רוצים לָלֶכֶת עם (אַתּם) לַסִפריה.

4. אני מתְחיל לַעבוד עם (הם).

5. מיכַל יושבת לְיַד (אַתּ).

6. מֵרַב עומדת לְיַד (הוא).

7. אנחנו גרות אֵצֶל (הן).

8. הם אוכלים אֲרוּחת ערב אצל (אנחנו).

9. אני גר לְיַד (אַתּה).

10. האורחַ גר אֵצֶל (אתּם).

11. התֵּה בִּשְביל (אַתּ), והקפה בּשביל (אני).

12. הספָרים הָאֵלֶה בּשביל (הם).

Глагол יכל - «мочь»

Этот глагол в настоящем времени спрягается так:

אנחנו, אתּם, הם ־ יְכוׂלִים אני, אתּה, הוא ־ יָכוׂל

אנחנו, אתּן, הן ־ יְכוׂלוׂת אני, אתּ היא ־ יְכוׂלָה

У глагола нет יכל инфинитива.

Упражнение 8 - Вместо глаголов в настоящем времени употребите глагол יכל с инфинитивом.

Пример: אַתָּה יוׂשֵב כָּאן ־ אתּה יָכוׂל לָשֶבֶת כּאן

1. רַן עוזר לי.

2. אשתּי לא נָחה.

3. אנחנו נוסעים.

4. אתּן בָּאות אֵלַי.

5. אני לא יָשֵן בַּלֵילות.

6. אני נותנת לְךָ עׂשרים שֶקֶל.

7. אנחנו לא חוזרים לִפְנֵי 4.30.

8. האוטובּוס לא עומד כּאן.

9. אתּ לוׂקַחַת אוׂכֶל לָעֲבוׂדה.

10. אתם מתחילים לאכול.

Упражнение 9 - Повторите текст урока 11, вставляя пропущенные слова.

השעה 06.40. משה צריך לעבודה, אֲבָל הוא לא לָקוּם, כִּי הוא עָיֵף. הוא רוצה עוׂד כמה דקות; רק 06.45. אִשתּוׂ, רחל מְכינה את הבוקר בַּמִטבּח. משה קפה, אֲבָל הוא לא רוצה . הוא אוׂמֵר שֶ לו זמן. בּשעה 07.05 הוא מן הבּית. הִנֵה הוא עומד בְּ האוטובוס. משה הבּיתה בְּ־15.20. אחרֵי אֲרוּחַת ה הוא הולך אשתּו בְּגָדים לַיְלָדים.

Упражнение 10 - Скажите и напишите на иврите.

1. Этот урок не трудный. 2. Это очень большая библиотека. 3. Это новые студенты. 4. Это хорошая еда. 5. Ужин готов.

6. Идёт автобус [прибывает]. 7. Остановка (автобуса) там, не здесь. 8. Воскресенье - первый день недели. 9. Я учусь в Еврейском университете. 10. Я начинаю учить иврит.

11. Я не могу покупать дорогие вещи (одежду). 12. После работы я уставший. 13. Между 3 и 4 (часами) я отдыхаю. 14. Рина не встает, потому что она устала. 15. Наши гости должны прибыть в 8.30.